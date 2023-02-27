Эксклюзив 27 февраля 2023, 18:39 Учитель избил восьмиклассника на уроке финансовой грамотности в Москве Московская школа уволила учителя за избиение ученика на уроке финансовой грамотности

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В школе № 2031 Москвы произошел скандал из-за конфликта преподавателя и ученика. Педагог выволок подростка из класса, а потом ударил, сидя на нем верхом. Все это происходило на глазах одноклассников мальчика. Теперь в школе проходит проверка.

Информация о происшествии появилась 27 февраля в Telegram-каналах. По информации Mash, потасовка произошла на уроке финансовой грамотности в восьмом классе. Причиной претензий учителя к подростку стала его прическа, сообщил источник канала. Мальчик носит длинные волосы.

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Преподаватель сначала требовал, чтобы ученик вышел из класса, а затем схватил за волосы, уронил на пол, а после выволок из класса. В коридоре он не остановился и несколько раз ударил школьника. На место вызвали скорую, врачи диагностировали у пострадавшего травму головы и носа.

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В пресс-службе департамента образования и науки Москвы «360» заявили, что школа уже расторгла трудовые отношения с учителем. Руководство учреждения находится на связи с родителями мальчика. Сейчас он чувствует себя нормально, медицинская помощь ему не понадобилась, добавили в ведомстве.

Директор школы № 2031 Григорий Киселев заявил, что в учебном заведении считают недопустимым любое применение физической силы по отношению к детям. Это принципиальная позиция и никакого оправдания действиям педагога, применившего силу к ученику, быть не может, подчеркнул он.

По словам Киселева, ученик, о котором сообщили в Telegram-каналах, нарушал дисциплину на уроке и не реагировал на замечания педагога.

«В результате учитель не сдержался и, применив грубую силу, выгнал мальчика из кабинета», — добавил собеседник «360».

Киселев обратил внимание, что сейчас администрация школы проводит служебное расследование, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего.