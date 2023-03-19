Происшествия 19 марта 2023, 18:57 Учитель из Астрахани пытался насильно подстричь волосы школьнику на уроке Учитель хотел подстричь длинноволосого школьника прямо на уроке в Астрахани

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Преподавательница пыталась насильно подстричь школьника с длинными волосами. Присутствующие на уроки дети сняли происходящее на видео. Его опубликовал РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как учительница заламывает руки школьнику, который пытается отбиться от педагога. Подросток смог отобрать у нее ножницы и хотел уйти, но женщина снова попробовала усадить мальчика на стул.

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По данным издания Inastrakhan.ru, классный руководитель уже несколько раз делала замечания мальчику по поводу его внешнего вида. Управление образования Астрахани сообщило, что преподавательница совершала свои действия без злого умысла. Родители восьмиклассника также не выражали претензий к учительнице.

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Ранее учитель ОБЖ в Нижнем Тагиле ударил двух пятиклассников во время уроков. После инцидента мужчину уволили. Руководство учебного заведения проводит проверку.