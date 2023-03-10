10 марта 2023, 11:57
Поднявшего руку на школьников учителя из Нижнего Тагила уволили
Замдиректора школы Шадрина: учителя ОБЖ из Нижнего Тагила уволили после избиения детей
Учитель ОБЖ в Нижнем Тагиле во время занятий ударил двух пятиклассников. Мужчину уволили. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на заместителя директора по учебной работе школы № 58 Ольгу Шадрину.
«Педагога уволили», — заявила она.
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По ее словам, учебное заведение проводит проверку. Шадрина посоветовала обратиться за комментариями по результатам внутреннего расследования к директору.
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Случай произошел 9 марта. В Сети появилось видео, на котором преподаватель сначала бил ребенка у доски палкой. В этом время другой одноклассник держал мальчика. Потом учитель подошел еще к одному пятикласснику и ударил его по лицу.
Издание Readovka при этом получило информацию, что якобы этот класс своим плохим поведением просто довел педагога. Также в комментариях в соцсетях появились слова поддержки уволенному учителю.
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