Учебный автомобиль попал в ДТП во время экзамена в Москве
Две иномарки не поделили пешеходный переход рядом с домом №13 по улице Ижорской, по которой пролегает Лобненский маршрут ГИБДД. Одну из них откинуло в стоящий у зебры светофор.
Обе машины, судя по снятому с места событий видео, получили значительные повреждения. У одного автомобиля раскурочен перед, второму снесло заднюю часть.
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Люди серьезных травм не получили. Автор ролика заметил, что виновником ДТП стал водитель черной BMW. По имеющимся данным, именно он врезался в ученика на серебристой машине, причем превысил скорость и ехал на красный.
После аварии принимавший экзамен сотрудник ГИБДД поставил своему подопечному положительную оценку.
В Можайске врачи пять часов оперировали пострадавшего в автомобильной аварии. Мужчина получил многочисленные травмы, но его удалось спасти.