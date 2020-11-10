Учебный автомобиль попал в ДТП во время экзамена в Москве

На севере Москвы произошла авария с участием двух автомобилей. Машины столкнулись во время учебного экзамена, рассказал «360» очевидец дорожно-транспортного происшествия.

Две иномарки не поделили пешеходный переход рядом с домом №13 по улице Ижорской, по которой пролегает Лобненский маршрут ГИБДД. Одну из них откинуло в стоящий у зебры светофор.

Обе машины, судя по снятому с места событий видео, получили значительные повреждения. У одного автомобиля раскурочен перед, второму снесло заднюю часть.

Видео прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS)

Люди серьезных травм не получили. Автор ролика заметил, что виновником ДТП стал водитель черной BMW. По имеющимся данным, именно он врезался в ученика на серебристой машине, причем превысил скорость и ехал на красный.

После аварии принимавший экзамен сотрудник ГИБДД поставил своему подопечному положительную оценку.

В Можайске врачи пять часов оперировали пострадавшего в автомобильной аварии. Мужчина получил многочисленные травмы, но его удалось спасти.