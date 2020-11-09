Пациента со множеством переломов после ДТП спасли в Можайске. Операция длилась 5 часов

Мужчину с многочисленными травмами после дорожно-транспортного происшествия спасли в Можайске. Врачи выполнили пятичасовую операцию. Пациента перевели из реанимации в общую палату, поскольку он уже пошел на поправку.

Мужчину с раздробленными бедренными костями и смещением суставов срочно доставили в Можайскую больницу. Заведующий травматологическим отделением Михаил Зайцев поделился, что «операция была не из легких».

Врачи восстановили форму костей. Мужчине провели протезирование одного из бедер и интрамедуллярный остеосинтез на втором Михаил Зайцев.

На втором бедре в кость вставили металлическую пластину для сращивания костных тканей. Это позволит восстановить работу ноги.

По словам врачей, пациент пошел на поправку, но остается под пристальным наблюдением работников Можайской больницы.