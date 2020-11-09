facebook_pixel
    09 ноября 2020, 18:06

    Пациента со множеством переломов после ДТП спасли в Можайске. Операция длилась 5 часов

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Мужчину с многочисленными травмами после дорожно-транспортного происшествия спасли в Можайске. Врачи выполнили пятичасовую операцию. Пациента перевели из реанимации в общую палату, поскольку он уже пошел на поправку.
    Пациента со множеством переломов после ДТП спасли в Можайске. Операция длилась 5 часов | Изображение 1

    Мужчину с раздробленными бедренными костями и смещением суставов срочно доставили в Можайскую больницу. Заведующий травматологическим отделением Михаил Зайцев поделился, что «операция была не из легких».

    Врачи восстановили форму костей. Мужчине провели протезирование одного из бедер и интрамедуллярный остеосинтез на втором

    Михаил Зайцев.

    На втором бедре в кость вставили металлическую пластину для сращивания костных тканей. Это позволит восстановить работу ноги.

    По словам врачей, пациент пошел на поправку, но остается под пристальным наблюдением работников Можайской больницы.