09 ноября 2020, 18:06
Пациента со множеством переломов после ДТП спасли в Можайске. Операция длилась 5 часов
Мужчину с многочисленными травмами после дорожно-транспортного происшествия спасли в Можайске. Врачи выполнили пятичасовую операцию. Пациента перевели из реанимации в общую палату, поскольку он уже пошел на поправку.
Мужчину с раздробленными бедренными костями и смещением суставов срочно доставили в Можайскую больницу. Заведующий травматологическим отделением Михаил Зайцев поделился, что «операция была не из легких».
Врачи восстановили форму костей. Мужчине провели протезирование одного из бедер и интрамедуллярный остеосинтез на втором
Михаил Зайцев.
На втором бедре в кость вставили металлическую пластину для сращивания костных тканей. Это позволит восстановить работу ноги.
По словам врачей, пациент пошел на поправку, но остается под пристальным наблюдением работников Можайской больницы.