Происшествия 22 февраля 2024, 18:05 Участок пункта досмотра в Шереметьеве оцепили из-за зажигалки с пепельницей Shot: в Шереметьеве оцепили участок досмотрового коридора из-за пепельницы Aleksander Polyakov/Global Look Press

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Сотрудники московского аэропорта Шереметьево оцепили часть досмотрового коридора из-за предмета, похожего на гранату. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, в среду, 21 февраля, на входе в терминал В представители службы безопасности аэропорта остановили пассажира, который планировал вылететь в Ханты-Мансийск.

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Во время досмотра в его сумке нашли предмет, похожий на гранату РГД-5. Вход сразу же перекрыли и вызвали взрывотехников.

Специалисты на месте выяснили, что подозрительным предметом оказалась зажигалка с пепельницей в виде гранаты. Мужчина не смог объяснить, зачем взял в поездку именно такое изделие.

На днях житель Москвы, будучи в неадекватном состоянии, бросил гранату в медиков, приехавших на вызов к его матери. Он также угрожал врачам расстрелом.