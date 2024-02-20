Происшествия 20 февраля 2024, 11:32 Мужчина бросил гранату в медиков скорой на западе Москвы Mash: москвич бросил гранату в бригаду скорой помощи, прибывшей к его матери

Читать 360tv в

В Западном округе Москвы неадекватный местный житель швырнул гранату в медработников, которые приехали на вызов к его матери. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, мужчина вызвал скорую на Никулинскую улицу для своей матери. Врачей он встретил в подъезде с угрозами, заявив, что из-за их неторопливости, пациентка умерла.

Реклама

В это время сама 74-летняя женщина ждала медиков в комнате, она была сильно напугана. Фельдшеру показалось ее поведение подозрительным, и та вызвала вторую бригаду на помощь.

Пока пенсионерке мерили давление, она успела тихонько рассказать о страхе перед сыном, а также признаться, что вызвала скорую, чтобы ее забрали в больницу подальше от него.

Прибывшую по адресу вторую бригаду сын встретил уже с предметом, похожим на гранату. Он швырнул его в медиков и рассмеялся. Затем, по информации Mash, отправился за оружием, чтобы расстрелять всех присутствующих. Тем временем уже подъехали полицейские и задержали дебошира.

Ранее в Волгограде хулиганы напали на медиков. Водителю скорой помощи удалось отъехать на безопасное расстояние и вызвать полицию.