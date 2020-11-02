Участок газопровода взорвался и загорелся на Ямале

Участок газопровода «Прогресс» взорвался и загорелся в Ямало-Нененцком автономном округе. Никто не пострадал.

«2 ноября в 00:45 на 59-м километре магистрального газопровода „Ямбург — Западная граница СССР“ ООО „Газпром трансгаз Югорск“ (ДЗО ПАО „Газпром“) диаметром 1400 миллиметров произошел разрыв с возгоранием при давлении 70 атмосфер», — сообщили представители ситуационно-аналитического центра Минэнерго.

Сбоев в поставках газа потребителям не зафиксировано. Сейчас собираются ремонтные бригады для устранения неполадок. Пока от работы отключен участок с 32 по 60 километр.

В мае 2019 года газовая труба взорвалась в Пермском крае. Тогда газ также пустили по другой магистрали, пожар потушили, все починили. Никто не пострадал. Разрыв газовой трубы с возгоранием произошел в Лысьвенском районе Пермского края на 1600 километре газопровода «СРТО — Урал».

Ранее стало известно, что Польша попросила «Газпром» снизить цены на газ. Это уже не первая просьба уменьшить стоимость поставок в эту страну. Газ идет в Польшу согласно условиям контракта 1996 года.