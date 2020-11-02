Польша снова попросила «Газпром» о снижении цены на газ

Польша попросила «Газпром» снизить цены на газ. Соответствующую заявку в российскую компанию отправила польская газовая компания PGNiG.

Природный газ поставляется в Польшу «Газпромом» по «Ямальскому контракту» 1996 года.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании, в своей заявке PGNiG напоминает, что, согласно условиям «Ямальского контракта», любая из сторон соглашения имеет право выступить за пересмотр ценовых условий поставок. Отмечается, что новая цена может вступить в силу через три года после очередного изменения цен.

Как пояснили в компании, сейчас она ведет переговоры о снижении цены с 1 ноября 2017 года, поэтому отправить запрос на новое снижение цены решила спустя трехлетний период — с 1 ноября 2020 года.

В начале октября государственный антимонопольный регулятор Польши UOKiK попытался оштрафовать «Газпром» на 7,6 миллиарда долларов из-за газопровода «Северный поток — 2». Также взыскать 61 миллион долларов за строительство объекта решили с пятерых партнеров российской компании, которых обязали разорвать соглашение в течение 30 дней.

«Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.