Участники перестрелки в Краснодаре дали показания. Видео допроса

Когда полиция прибыла на место, хулиганы уже сбежали. Но далеко им уйти не удалось. «360» публикует видео с допроса участников конфликта.

Представитель одной стороны оказался немногословен. По словам молодого человека, он вместе с приятелями приехал «на разговор» который в итоге перерос в драку.

«В нашу сторону произошел выстрел. Для самообороны я выстрелил в воздух, чтобы всех угомонить», — заявил он.

Представитель противной стороны объяснил, что вместе со своими приятелями приехал заступить за друга, у которого неизвестные требовали 700 тысяч рублей.

«Приехав туда, они стали тянуть моего друга в какое-то офисное помещение. Насильно хватать за руки. Один ударил моего друга в лицо после того, как он сказал, что ничего поиметь с него не получится», — поделился он.

По словам молодого человека, сначала драка была один на один, но потом подключился еще один человек, который ударил друга по затылку и отскочил. В этот момент прозвучал первый выстрел.

«Я закричал „стоять“ и в этот момент увидел еще одного человека, у которого в руке был предмет похожий, как мне показалось, на нож. На мои крики стоять никто не реагировал. Они и также пытались избить его вдвоем, я открыл огонь из травматического оружия», — рассказал задержанный.

После того, как его друга отпустили вместе с ним он сбежал с места событий, а пистолет выкинул в реку.

На вопрос о том, откуда у него оружие задержанный признался, что раньше работал в клубе охранником и отобрал пистолет у пьяного посетителя, которым тот пытался угрожать. Себе он оставил его «по глупости».

Молодой человек пояснил, что понимает всю опасность того, что он совершил. Но если бы у него был вариант не применять в тот момент оружие, то он бы точно им не воспользовался.

Сейчас участники конфликта находятся под стражей. Против них завели уголовное дело о хулиганстве.

Сама перестрелка произошла в районе 19:00 в минувшую среду, 10 июня.

На кадрах с камеры наблюдения видно, как напуганные жители просто разбегаются от звуков выстрелов.