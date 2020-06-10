Неизвестные открыли стрельбу у детской площадки в Краснодаре. Видео

В Краснодарском крае во дворе жилого комплекса «Каскад» неизвестные открыли стрельбу рядом с детской площадкой. Пострадавший покинул место происшествия предположительно с травмой головы.

Очевидец рассказал телеканалу «360», что знает личность стрелявшего и охарактеризовал его как «полукриминальный тип». Это уроженец Чечни, который ранее был судим, причем один год даже отсидел в тюрьме.

На ролике видно, что неизвестные на тротуаре у дома атаковали прохожего, после чего с криками сели в машины и уехали.

Начальник пресс-службы УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко указал, что полиция устанавливает личности преступников.

«В настоящее время на основании поступившего заявления о конфликте граждан возле жилого дома, расположенного на улице Дмитрия Благоева, проводится проверка. Устанавливается личность участников инцидента, на месте работает следственная группа, которой изъяты гильзы, предварительно, от травматического пистолета, разыскивается транспортное средство участников конфликта», — сообщил он.

Пока ничего не известно о пострадавшем. Он покинул место происшествия предположительно с травмой головы.

Другой очевидец рассказал в Instagram, что сейчас возле дома, где была стрельба работает полиция. На дороге «валяется много гильз». Женщина уточнила, что сначала услышала хлопки, похожие на звук «детских бомбочек» (питард — прим.ред.), потом она с детьми срочно покинула площадку.