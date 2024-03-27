Происшествия 27 марта 2024, 22:46 Появилась новая версия вербовки боевиков для теракта в Crocus City Hall РИА «Новости» сообщило о вербовке террористов через канал «Голос Хорасана» РИА «Новости»

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Совершивших теракт в Crocus City Hall террористов вербовали через Telegram-канал афганского крыла запрещенной ИГ* «Голос Хорасана», который работает на аудиторию в Таджикистане. Его уже удалили, сообщило РИА «Новости».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что в этом Telegram-канале завербовали лица, совершивших теракт в Crocus City Hall. <…> Это Telegram-канал „Голос Хорасана“», — рассказал собеседник агентства.

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Жертвами теракта в Crocus City Hall стали 143 человека. Сотрудники ФСБ задержали 11 причастных к преступлению. В ходе допроса один из подозреваемых в совершении теракта в Crocus City Hall рассказал, что его завербовали через Telegram.

На допросе он объяснил силовикам, что куратор по имени Абдуло предложил ему за 500 тысяч рублей расстрелять зрителей.

*Запрещенная в России террористическая организация.