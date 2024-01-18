Криминал 18 января 2024, 11:12 Актера из сериала «Триггер» задержали с наркотиками в Москве Shot: актера из сериала «Триггер» Руденко задержали с мефедроном в центре Москвы РИА «Новости»

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Звезду сериалов «Триггер» и «Каменская» Анатолия Руденко задержали в центре Москвы, предположительно, у него нашли мефедрон. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Вчера, 17 января, сотрудники ДПС остановили для проверки документов такси на улице Антонова-Овсеенко. Сидевший внутри пассажир заметно нервничал и вел себя неестественно. Тогда полицейские решили, что его ноебходимо досмотреть. При себе у него нашли пакет, в котором, как выяснилось позже, были наркотики. Сейчас правоохранители проводят проверку.

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Актер заявил, что не знает, что это такое, а сверток обнаружил, когда гулял со своей собакой. Он подумал, что это отрава догхантеров, поэтому спрятал пакетик в куртку. Однако экспертиза показала, что это 0,57 грамма мефедрона.

Накануне в Москве с наркотиками задержали актера из сериала «Склифосовский».