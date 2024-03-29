Происшествия 29 марта 2024, 12:44 Участник СВО погиб при теракте в «Крокусе» Приехавший в отпуск боец СВО Мясников погиб при теракте в «Крокусе» РИА «Новости»

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При теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» погиб участник специальной военной операции Тимур Мясников. Об этом на странице во «ВКонтакте» сообщил председатель президиума самарского отделения общественной организации «Офицеры России» Артур Маливанчук.

По его словам, в зоне СВО Мясников находился последние два года. Недавно он приехал в отпуск и решил сходить с сыном и супругой на концерт в «Крокус».

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«Бандиты появилась там неожиданно, Тимур успел оттолкнуть сына и жену в безопасное место, но сам попал под огонь. В него попали три пули. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, но спасти Мясникова не удалось», — написал Маливанчук.

Председатель президиума добавил, что Мясников закончил военный вуз и служил в 3-й бригаде специального назначения. Его награждали многими боевыми орденами и медалями.

Ранее стало известно о гибели гражданина Белоруссии при теракте в «Крокус Сити Холл».