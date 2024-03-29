29 марта 2024, 10:45
Гражданин Белоруссии скончался после теракта в Crocus City Hall
Гражданин Белоруссии 1981 рождения Алим Кошеваров, который пострадал при теракте в Crocuc City Hall в Красногорске, скончался. Об этом сообщило посольство страны в России.
Дипломатическая миссия уточнила, что Кошеваров получил многочисленные ранения. За его жизнь боролись врачи Боткинской больницы в Москве.
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«Посол Беларуси Дмитрий Крутой выразил глубокие соболезнования родственникам погибшего», — говорится в сообщении.
Дипломаты помогут решить вопрос с транспортировкой тела погибшего в республику.
Ранее главврач Химкинской больницы поблагодарил коллега за оказание помощи пострадавшим при теракте. В медучреждении находились шесть тяжелораненых пациентов, затем их перевели в другую больницу.
Теракт в «Крокусе»
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