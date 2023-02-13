13 февраля 2023, 07:53
Учащийся принес в школу топор и нож и ранил трех школьников в Казахстане
Казинформ: учащийся в Петропавловске принес в школу топор и нож и ранил трех школьников
Учащийся принес в школу топор и нож в школе Петропавловска в Казахстане. Он ранил трех подростков, сообщило агентство «Казинформ».
«Девятиклассник пронес в школу топор и нож и напал на учеников», — уточнило агентство.
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По данным пресс-службы прокуратуры Северо-Казахстанской области, нападение произошло 13 февраля в средней школе № 4.
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Учащийся девятого класса ранил трех подростков. Пострадавших госпитализировали в детскую областную больницу, они находятся в сознании. По предварительным данным, напавший состоит на психиатрическом учете.
«Действиям несовершеннолетнего и администрации школы будет дана правовая оценка в рамках досудебного расследования. Остальные обстоятельства устанавливаются», — указали в ведомстве.
Похожее происшествие произошло в декабре 2022 года в Нижневартовске. Ученик восьмого класса ранил ножом одноклассника, пострадавшего экстренно доставили в больницу. Затем напавший нанес удар ножом себе.
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