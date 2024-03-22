22 марта 2024, 08:46
Убившего семерых киллера отправили на 14 лет в колонию в Приморье
Приморский суд приговорил киллера «Трифоновских» к 14 годам колонии
Во Владивостоке суд вынес приговор киллеру из банды «Трифоновские» Игорю Ковальчуку. На счету обвиняемого — семь убийств, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Приморскому краю.
В ведомстве уточнили, что суд признал Ковальчука виновным в семи убийствах, бандитизме, похищении и незаконном обороте оружия.
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По данным следствия, зимой 1990 года Ковальчук присоединился к банде «Трифоновские», возглавлял которую Александр Ясин.
Все вышеперечисленные преступления обвиняемый совершил как самостоятельно, так и будучи в банде. Также он выполнял заказы третьих лиц, включая Сединко, Киргинцева, нанятых Бабакохяном. Материалы уголовных дел против Ясина и Бабакохяна передали в суд на рассмотрение.
Во время следствия Ковальчук во всем сознался и сотрудничал с правоохранителями. Суд приговорил его к 14 годам колонии и обязал выплатить штраф в размере миллиона рублей.
В Татарстане Верховный суд назначил наказание в виде пожизненного заключения Радику Тагирову за убийства. Он жестоко расправился с 30 пенсионерками.
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