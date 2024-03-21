Криминал 21 марта 2024, 19:12 «Поволжскому маньяку» дали пожизненный срок Жителя Казани Радика Тагирова приговорили к пожизненному сроку за 31 убийство Freepik

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Верховный суд Татарстана приговорил Радика Тагирова, обвиняемого в убийстве более 30 пожилых женщин, к пожизненному заключению. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«По совокупности преступлений <…> назначить Тагирову наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, остального срока — в колонии особого режима», — заявил судья.

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По данным следствия, осужденный, получивший в СМИ прозвище «поволжский маньяк», с марта 2011-го по октябрь 2012 года совершил десятки убийств пожилых женщин с целью ограбления.

Душегуб орудовал в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Иванове, Кирове, Самаре, Челябинске, представляясь работником коммунальных служб.

Преступника задержали в декабре 2020 года. Он дал признательные показания в совершении преступлений.

На заседании Верховного суда Татарстана Тагиров воспользовался правом на последнее слово перед вынесением приговора. Он прятал лицо от прессы. Тагиров обратил внимание присутствующих на отсутствие следов его обуви на месте преступлений и повторил это утверждение несколько раз. До этого он признавался в том, что менял внешность, спасаясь от правосудия, и тщательно прятал улики.