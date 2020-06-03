Убийцу шестилетней девочки из Крыма заключили под стражу

39-летний житель поселка Ленино, обвиняемый в надругательства и убийстве шестилетней девочки, заключен под стражу. Об этом «360» сообщили в местном управлении СК РФ.

«Обвиняемому в половых преступлениях и убийстве 6-летней девочки, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия», — сообщила старший помощник руководителя Главка СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю Ольга Постнова.

Отмечается, что преступник будет находиться под присмотром правоохранителей до 1 августа.

31 мая в Крыму пропала шестилетняя девочка. Отец взял ее с собой на рыбалку, а потом отправил с другом к такси. Вернувшись утром домой, мужчина ребенка не обнаружил. Сначала родственники пытались найти ребенка сами, но к ночи заявили в полицию.

Тело шестилетней девочки спустя почти двое суток нашли в канале. Друг семьи, с которым ее отправили, признался в убийстве и изнасиловании. Ранее он уже был судим за преступления сексуального характера.