В Крыму друг семьи изнасиловал и убил шестилетнюю девочку. Ее искали по следам крови на дереве

31 мая в Крыму пропала 6-летняя девочка, отец отправил ее со своим другом к такси, сам вернулся домой только утром. Ребенка больше не видели. Спустя почти двое суток тело девочки нашли в канале, друг семьи признался в убийстве и изнасиловании. «360» рассказывает, что известно об этой истории.

В воскресение, 31 мая, отец шестилетней девочки взял ее с собой на рыбалку на Северо-Крымский канал. Мужчина с друзьями выпивали и потеряли девочку из виду. Позже отец рассказал, что отправил дочь с другом к такси, чтобы они отправились домой, пока компания продолжила отдыхать.

«Она пошла с моим другом в сторону поля встречать такси. Друг и девочка не вернулись», — рассказал отец ребенка телеканалу «Вести Крым».

О пропаже сообщила бабушка малышки, когда отец вернулся вечером домой и не смог объяснить, где дочь. Друг, с которым девочку отправили домой, утверждал, что не помнит, где она находится. Сначала родственники пытались найти ребенка сами, но к ночи заявили в полицию.

Поиски ребенка

Поиски начались почти сразу — участвовали полицейские, спасатели, жители поселка, волонтеры из поисково-спасательного отряда Лиза Алерт, члены Ленинского союза ветеранов Афганистана — больше 100 человек. Но найти ребенка в этот день так и не смогли.

1 июня Следственный комитет Крыма возбудил уголовное дело об исчезновении ребенка. Позже глава СК Александр Бастрыкин поставил дело на контроль центрального аппарата ведомства и направил на место столичных криминалистов для помощи в поисках.

Руководитель направления «Профилактика» поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт-Крым» Наталья Рыбчинская рассказала, что спасатели обследовали местность в радиусе пяти километров, но ничего, кроме кепки девочки, не нашли. Там же, на дереве, позже обнаружили следы крови, рассказал председатель Ленинского районного совета Олег Водопьянов.

Позже в этот же день водолазы нашли тело девочки в канале, недалеко от места, где выпивали взрослые накануне.

Семья благополучная, но выпивающая

Соседи семьи рассказали телеканалу «Крым 24», что семья погибшей девочки иногда выпивала, но двор всегда был чистый, ничего плохого о родителях не думали. На учете в органах опеки семья не состояла и как неблагополучная не числилась.

Глава администрации Ленинского района Крыма Екатерина Юровских рассказала о том, что девочка была третьим ребенком в семье, родители в браке не состояли, но дети всегда были аккуратные, старшие ходили на учебу — в школу и колледж. В детский сад родители погибшую девочку отдавать не захотели. Нареканий у органов опеки к семье не было.

Хотя два года назад, по словам Юровских, мама детей злоупотребляла алкоголем, на нее составляли протоколы, дело рассматривали на комиссии по делам несовершеннолетних.

Отца девочки задержали за оставление ребенка в опасности, повлекшее за собой смерть.

Друг семьи

После того, как тело девочки обнаружили в канале, 39-летний местный житель и друг семьи, с которым отец отправил девочку домой, был задержан и признался в преступлении.

«По пути следования близкий друг семьи совершил в отношении ребенка преступление сексуального характера, затем столкнул ее в воду», — говорится в заявлении Следственного комитета.

Источник фото: пресс-служба Следственного комитета

По данным издания «Репортер Восточного Крыма» мужчина уже был судим за преступления сексуального характера. Сейчас ему грозит от 20 лет колонии до пожизненного заключения.