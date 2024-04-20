Происшествия 20 апреля 2024, 20:43 Убийца балашихинского бизнесмена скрылся от правосудия в Турции «112»: убийца бизнесмена из Балашихи скрылся в Турции Pixabay

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Подозреваемый в убийстве балашихинского бизнесмена Назима Ахметова скрылся от правосудия в Турции. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил Telegram-канал «112».

Хозяина круглосуточного магазина расстреляли рано утром, когда он подъехал на автомобиле к дому. Преступник выпустил по жертве около пяти пуль, одна из них попала в сердце.

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Полиция объявила подозреваемого в розыск, против него возбудили два уголовных дела. Также в розыск объявили автомобиль, на котором стрелявший скрылся с места преступления. По предварительным данным, подозреваемый вылетел из Шереметьево в Турцию. С ним улетел водитель, сообщил источник Telegram-канала.

Прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту убийства Ахметова. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления.