18 апреля 2024, 02:58
У вдовы Моторолы украли гумпомощь для бойцов СВО
У вдовы Моторолы украли в Ростове-на-Дону гуманитарный груз для бойцов СВО
Злоумышленники украли часть гуманитарного груза, который вдова бывшего командира противотанкового спецподразделения «Спарта» Арсена Павлова (Моторолы) подготовила для бойцов СВО. Об этом сообщило агентство «Регнум» со ссылкой на источник.
ЧП произошло в Ростове-на Дону. В то время как волонтеры и активисты переносили из квартиры Елены Павловой грузы в машину, неизвестный воспользовался ситуацией и украл часть собранных вещей.
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Ранее жители Белгородской области обнаружили на мусорной площадке в Шебекинском городском округе гуманитарный груз, который предназначался для военных в зоне СВО. Его нашли в четырех мусорных контейнерах в поселке Маслова Пристань. Неизвестные выбросили на помойку коробки с продуктами, лекарствами, вещами и письмами солдатам.
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