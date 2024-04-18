Происшествия 18 апреля 2024, 02:58 У вдовы Моторолы украли гумпомощь для бойцов СВО У вдовы Моторолы украли в Ростове-на-Дону гуманитарный груз для бойцов СВО Unsplash

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Злоумышленники украли часть гуманитарного груза, который вдова бывшего командира противотанкового спецподразделения «Спарта» Арсена Павлова (Моторолы) подготовила для бойцов СВО. Об этом сообщило агентство «Регнум» со ссылкой на источник.

ЧП произошло в Ростове-на Дону. В то время как волонтеры и активисты переносили из квартиры Елены Павловой грузы в машину, неизвестный воспользовался ситуацией и украл часть собранных вещей.

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Ранее жители Белгородской области обнаружили на мусорной площадке в Шебекинском городском округе гуманитарный груз, который предназначался для военных в зоне СВО. Его нашли в четырех мусорных контейнерах в поселке Маслова Пристань. Неизвестные выбросили на помойку коробки с продуктами, лекарствами, вещами и письмами солдатам.