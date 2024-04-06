06 апреля 2024, 10:45
Гумпомощь для военных выкинули на помойку в Белгородской области
ГТРК «Белгород»: в Шебекинском округе гумпомощь для военных нашли на свалке
Жители Белгородской области обнаружили на мусорной площадке в Шебекинском городском округе гуманитарный груз, который предназначался для военных в зоне СВО. Об этом сообщил телеканал «Белгород».
Гумпомощь нашли в четырех мусорных контейнерах в поселке Маслова Пристань. Неизвестные выбросили на помойку коробки с продуктами, лекарствами, вещами и письмами солдатам.
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«Особенно больно, говорят труженицы тыла, было увидеть выброшенные иконки и письма для солдат. Их передали из Ленинградской области», — указали в издании.
Местные жители сообщили о находке волонтерам, которые спасли 80% выброшенного и обратились в полицию.
Ранее школьники из Химок написали бойцам в зоне спецоперации более двух тысяч писем. Дети отправляют военным теплые слова, пожелания и стихи. Благодаря поддержке школьников бойцы чувствуют частичку родного дома и любви близких, отметила лидер движения общественной поддержки городского округа Химки Ольга Гончар.
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