Второй пилот Ан-28, который жестко приземлился в Томской области, заявил об отказе обоих двигателей самолета. В подробностях случившегося предстоит разобраться комиссии.

Рассказ Фаруха Хасанова привел Telegram-канал «112». Пилот признался, что экипажу во время приземления «некогда было соображать».

«Отказ двух двигателей был. Дальше комиссия разберется. Нам некогда было соображать, нужно было работу делать», — пояснил Хасанов.

Он добавил, что и с ним, и с его коллегами все хорошо. Посадка, по его словам, прошла в штатном режиме.

«Все живы-здоровы — самое главное», — заключил второй пилот.

Предварительной причиной жесткой посадки СМИ назвали отказ двигателя при наборе высоты. Экипаж решил искать площадку, чтобы посадить самолет.

Ан-28 вылетел из Кедрового в Томск и спустя какое-то время перестал выходить на связь. Спасатели отправились в Бакчарский район — там сработал аварийный маячок самолета. Воздушное судно нашли. Все находившиеся на его борту выжили. Некоторые люди получили травмы.