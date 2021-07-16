Стала известна предварительная причина аварийной посадки Ан-28 в Томской области

Самолет Ан-28 жестко приземлился в Томской области из-за отказа двигателя. Пока именно эта причина считается приоритетной. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По предварительной версии, при наборе высоты произошел отказ двигателя. Экипаж принял решение искать площадку и совершить посадку», — сказал представитель ведомства.

Ан-28 выполнял рейс из Кедрового в Томск. Днем он перестал выходить на связь. Аварийный маячок судна сработал в Бакчарском районе. Спасатели начали поиски и вскоре обнаружили самолет. На борту были 19 человек, все выжили, некоторые получили травмы.

Пассажирка самолета Надежда Силюта рассказала, что пилоты пытались завести двигатели. По ее подсчетам, свободное падение заняло минут 15. Потом авиалайнер стукнулся о болото. В результате пилоты смогли вывезти воздушное судно на чистую площадку, но самолет перевернулся. Из салона все выходили быстро, так как была угроза взрыва. Следственный комитет ранее завел уголовное дело по факту жесткой посадки Ан-28.