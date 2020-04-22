«У него есть еще одно ножевое». Депутат Мосгордумы раскрыл новые подробности смерти Ошарина

Замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина нашли мертвым в Крыму. Его друг и коллега депутат Евгений Герасимов рассказал в беседе с «360», что на теле были порезы.

По словам депутат Мосгордумы, председателя комиссии по культуре и массовым коммуникациям, народного артиста РФ Евгения Герасимова, он одним из первых узнал о гибели Леонида Ошарина.

Народный артист отметил, что давно знаком с Ошариным. Они находились в близких дружественных отношениях.

«Я давно знаю Леонида, он очень образованный и конкретный человек. Решающий все задачи, которые перед ним стоят», — рассказал Герасимов.

Он отметил, что Ошарин организовал несколько ремонтов театра Маяковского.

«Театр поднялся на определенный уровень. В ближайшее время должна были начаться подготовка к большой реконструкции основной сцены», — заявил депутат.

Он подчеркнул, что погибший был практически правой рукой Калягина при строительстве театра Et Cetera.

«Я не знаю его других сложностей. Он никогда об этом не говорил», — поделился Герасимов. Но добавил, что точно знает о любви Ошарина к Крыму.

«Но что произошло в этой ситуации с ним? Что произошло после юбилея его отца? Почему он приехал в Москву, уехал из дома и поехал на дачу? Потом, оставшись один, уехал в Сочи… Дальше следствие должно сказать», — заключил депутат.

Он отметил, что для него это новость оказалась шоком.

«Вены, это мы знаем… Но у него есть еще одно ножевое, — то ли грудь, [то ли] ближе к горлу. Я не могу подробнее говорить. Дождемся следствия», — рассказал друг погибшего.

Ранее стало известно, что тело заместителя главы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина нашли в Крыму. Чиновник пропал еще в марте.