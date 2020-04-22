Тело главы департамента культуры Москвы нашли в Крыму через месяц. Главное

Заместителя главы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина нашли мертвым в Крыму. Он пропал еще в марте, а теперь СМИ утверждают, что он покончил с собой.

Информацию о том, что тело Ошарина нашли в Крыму, сообщил глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, передает РИА «Новости». На сайте крымского управления Следственного комитета говорится, что жителя Москвы нашли мертвым в арендованной квартире, но имя человека не называется. Указано лишь, что он родился в 1973 году. Эта дата совпадает с датой рождения Ошарина. Следователи добавили, что на теле, предварительно, не было следов насильственной смерти.

По информации РЕН ТВ, перед своим исчезновением Ошарин собирался поехать в Ялту, а в Краснодарском крае снимал деньги. Сайт отметил, что жена Ошарина обратилась в полицию в конце марта, сообщив о пропаже мужа. По данным сайта «Московский комсомолец», Ошарин взял с собой 300 тысяч рублей и оставил заявление: либо об отпуске, либо об уходе (данные разнятся, утверждает сайт).

Полиция выяснила маршрут Ошарина, передает «Московский комсомолец». Вплоть до 25 марта он соблюдал режим самоизоляции в подмосковном коттеджном поселке, но там плохо ловил интернет, поэтому он переехал в московскую квартиру. 26 марта Ошарин перекрыл воду в доме, запер двери и поехал в аэропорт. Он не рассказал о своих планах супруге и почему-то отключил телефон. Это не удивило женщину, потому что и раньше Ошарин мог пропасть на пару дней. В начале апреля семья забила тревогу.

Полицейские, просмотрев камеры, выяснили, что 26 марта Ошарин купил билет до Сочи, затем переехал в Краснодар и 30 марта отправился на такси в Ялту. Там он, по данным СМИ, арендовал квартиру. Его тело нашли только в среду, 22 апреля. Входная дверь была заперта изнутри. Журналисты сообщили, что он покончил с собой, причем около недели назад.

Источник «Интерфакса» сообщил, что причиной смерти Ошарина, по предварительным данным, стало самоубийство. Его тело нашел собственник помещения в ванной комнате, так как чиновник несколько дней не выходил с ним на связь.

Информацию о возможном самоубийстве подтвердил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

«Я знаю, что он собирался брать отпуск в это время… но как там дальше, по своим или не своим делам он туда поехал, впереди будет известно… наверное, были и деловые вопросы», — добавил Герасимов.

Ошарина назначили на должность заместителя главы департамента культуры Москвы в 2018 году. До этого он был директором Московского академического театра имени В. Маяковского, руководителем Et Cetera и продюсерского курса школы-студии МХАТ.

Актер Московского академического театра имени Маяковского Анатолий Лобоцкий в беседе с «360» отметил, что Ошарин был «хорошим, общительным, уважающим, знающим профессию человеком».

Актриса Ольга Прокофьева, знакомая с Ошариным, поделилась, что новости о смерти ее шокировали.

«Замечательный был человек, замечательный директор, который пошел на повышение. Светлый человек, даже не хочется пока говорить о нем в прошедшем времени. Он был большим профессионалом, всегда можно обратиться к нему и по каким-то личным вопросам. Просто человечный директор, всевидящий, всеслышащий и готовый всегда помочь», — сказала Прокофьева.

Источник фото: РИА «Новости» / Илья Питалев

Еще одна актриса Светлана Немоляева в разговоре с «360» отметила, что ей жалко, что такой молодой и перспективный человек ушел из жизни.

«Был очень профессиональный, любящий театр, дружелюбный. У него хорошая душа была, хорошо был настроен к театру, к нему все серьезно относились, потому что он был профессионально достойный. Он производил всегда впечатление жизнелюбивого, радушного [человека]. Он всегда был очень внимателен, он на спектаклях всегда бывал», — рассказала Немоляева.

Художественный руководитель Et Cetera Александр Калягин рассказал, что свой театр он начал строить именно с Ошариным.

«Он был просто родной человек. Я мог с ним ругаться, спорить, но он делал все и рос и вырос в потрясающего профессионала. Леня знал все законы, как вести стройку — до деталей. И когда он ушел директором в театр Маяковского, я его умолял вернуться. Он вернулся, естественно уже замом. Но практически был директором театра. После него трудно найти кого-то подобного», — отметил Калягин.