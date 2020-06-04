27-летнего жителя Екатеринбурга, которого накануне убили при задержании в собственной квартире, похоронили. Отец рассказал «360», что было за несколько минут до штурма силовиков.

«У него был страшный испуг. Я через это прошел, я знаю что это. Я прошел Чечню. Он нормальный. Не верьте тому, что говорят. Это сплошная ложь», — поделился мужчина.

Он рассказал, что делом уже занимаются следователи из Москвы — они прилетели в Екатеринбург.

Дальний родственник, который тоже присутствовал на похоронах, не понимает, как такое могло произойти с парнем.

«Я считаю, что это насилие. Как так можно взять и застрелить? Это какой-то темный лес. Автоматов у него не было, он спокойный был», — рассказал родственник.

Трагедия произошла 31 мая в Екатеринбурге. По словам очевидцев, молодой человек украл четыре рулона обоев из магазина и угрожал охранникам ножом. Он заперся в квартире и не хотел открывать прибывшим вместе с его отцом полицейским.

По сообщениям издания URA.RU, которое ссылается на свои источники, мужчина пустил в квартиру только отца, а потом брызнул газовым баллончиком в одного из сотрудников. Позже он переоделся в охотничий костюм и первым начал стрелять, но это было оружие для игры в страйкбол. Бойцы открыли ответный огонь, молодой человек погиб на месте.