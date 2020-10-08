«У нас люди не тонут». В фитнес-клубе сперва не признали гибель актера Кафиятуллина, а потом пригрозили полицией

В столичном фитнес-клубе утонул театральный актер Ринат Кафиятуллин. Сотрудники спортивного центра наотрез отказались комментировать для «360» произошедшее и пригрозили полицией.

Один из работников клуба попросил съемочную группу телеканала убрать камеру и не снимать на «частной территории», несмотря на то, что по закону фитнес-клуб является общественным местом. Сотрудник пригрозил вызвать полицию, если оператор «360» не уберет камеру. На вопрос о трагедии молодой человек ответил коротко.

«У нас люди не тонут», — сказал он. В разговоре сотрудник фитнес-центра сослался на идущие следственные действия. Потом мужчина заявил, что «человека не стало».

В Молодежном театре Вячеслава Спесивцева Кафиятуллин, окончивший актерский факультет Института современного искусства, не работал уже около года.

«Он давно уволился. <…> Как минимум год не является актером нашего театра. Нам очень жаль, что он погиб. Это очень печально», — отметили в учреждении культуры.

По версии СМИ, 26-лений артист утонул вечером 7 октября в бассейне спортклуба на Ангарской улице. Сотрудники фитнес-клуба пытались его спасти, но молодой человек скончался до приезда скорой. СК начал проверку после случившегося.