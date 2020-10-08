Актер Ринат Кафиятуллин погиб в бассейне столичного фитнес-клуба

Актер Ринат Кафиятуллин утонул в бассейне московского фитнес-клуба 7 октября. Ему было 26 лет.

Мужчине стало плохо в бассейне, сообщает РЕН ТВ. Его пытались спасти сотрудники фитнес-клуба, но он умер еще до приезда врачей. Скорая обнаружила Кафиятуллина без сознания примерно в 23:30 7 октября.

«Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

Инцидент произошел в фитнес-клубе на улице Ангарская.

Кафиятуллин был выпускником актерского факультета Института современного искусства. Он окончил вуз в 2015 году. После актер трудился в Молодежном театре Вячеслава Спесивцева. На сцене Ринат исполнял ведущие роли в спектаклях по произведениям русских классиков, например, Порфирия Петровича из «Преступления и наказания» и Добчинского из «Ревизора».

Ранее стало известно о смерти ветерана Великой Отечественной войны, экс-сенатора от Москвы Владимира Долгих. Ему было 95 лет. Долгих воевал на Брянском фронте, участвовал в контрнаступлении советских войск под Москвой.