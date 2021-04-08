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    08 апреля 2021, 04:46

    Загорелась стойка шасси у Boeing в Шереметьево

    Анастасия Кукова

    В московском аэропорту Шереметьево у пассажирского самолета Boeing 777 после задымления загорелась левая стойка шасси. Это произошло во время технического осмотра на стоянке.

    Загорелась стойка шасси у Boeing в Шереметьево

    Как сообщило РЕН ТВ, возгорание было оперативно ликвидировано. О пострадавших и причинах пожара пока не сообщалось.

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