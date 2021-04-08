Загорелась стойка шасси у Boeing в Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево у пассажирского самолета Boeing 777 после задымления загорелась левая стойка шасси. Это произошло во время технического осмотра на стоянке.

Как сообщило РЕН ТВ, возгорание было оперативно ликвидировано. О пострадавших и причинах пожара пока не сообщалось.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) оштрафовало компанию Вoeing оштрафовали на 6,6 миллионов долларов за невыполнение своих обязательств по соглашению об изменении внутренних процессов и улучшению соблюдения нормативных требований.