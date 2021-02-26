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    26 февраля 2021, 05:17

    Вoeing оштрафовали на $6,6 млн

    Анастасия Кукова

    Федеральное управление гражданской авиации (FAA) наложило на компанию Boeing взыскание в размере 5,4 миллиона долларов за невыполнение своих обязательств по соглашению об урегулировании от 2015 года (PDF). Авиапроизводитель также согласился выплатить 1,21 миллиона долларов для урегулирования двух незавершенных судебных исков FAA.

    Вoeing оштрафовали на $6,6 млн

    В пресс-релизе американского регулятора сказано, что в соответствии с соглашением 2015 года компания Boeing обязалась изменить свои внутренние процессы, чтобы улучшить соблюдение нормативных требований и уделять им приоритетное внимание.

    Компания не выполнила некоторые из своих обещаний. Соглашение 2015 года не позволяет Boeing обжаловать штраф FAA, и пятилетний срок действия этого соглашения истек.

    «Boeing не выполнил все свои обязательства по мировому соглашению. Я неоднократно повторял руководству Boeing, что компания должна уделять приоритетное внимание обеспечению безопасности и соблюдению нормативных требований, и что FAA всегда будет ставить безопасность на первое место во всех своих решениях». — сказал глава авиарегулятора Стив Диксон.

    Boeing также заплатит 1,21 миллиона долларов для урегулирования двух исков, по которым еще не вынесено окончательное решение.

    В результате ЧП в Колорадо компания Boeing рекомендовала приостановить полеты части авиалайнеров модели 777 с двигателем Pratt & Whitney 4000-112. После вылета из Денвера у самолета загорелся двигатель, и он вернулся в аэропорт.