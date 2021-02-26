Вoeing оштрафовали на $6,6 млн

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) наложило на компанию Boeing взыскание в размере 5,4 миллиона долларов за невыполнение своих обязательств по соглашению об урегулировании от 2015 года (PDF). Авиапроизводитель также согласился выплатить 1,21 миллиона долларов для урегулирования двух незавершенных судебных исков FAA.

В пресс-релизе американского регулятора сказано, что в соответствии с соглашением 2015 года компания Boeing обязалась изменить свои внутренние процессы, чтобы улучшить соблюдение нормативных требований и уделять им приоритетное внимание.

Компания не выполнила некоторые из своих обещаний. Соглашение 2015 года не позволяет Boeing обжаловать штраф FAA, и пятилетний срок действия этого соглашения истек.

«Boeing не выполнил все свои обязательства по мировому соглашению. Я неоднократно повторял руководству Boeing, что компания должна уделять приоритетное внимание обеспечению безопасности и соблюдению нормативных требований, и что FAA всегда будет ставить безопасность на первое место во всех своих решениях». — сказал глава авиарегулятора Стив Диксон.

Boeing также заплатит 1,21 миллиона долларов для урегулирования двух исков, по которым еще не вынесено окончательное решение.

В результате ЧП в Колорадо компания Boeing рекомендовала приостановить полеты части авиалайнеров модели 777 с двигателем Pratt & Whitney 4000-112. После вылета из Денвера у самолета загорелся двигатель, и он вернулся в аэропорт.