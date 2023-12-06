Общество 06 декабря 2023, 14:56 TikTok оштрафовали за ролики о зацеперах Суд в Москве оштрафовал TikTok на 800 тыс. руб. из-за видеороликов с зацеперами Unsplash

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Таганский суд Москвы оштрафовал китайскую социальную сеть TikTok на 800 тысяч рублей за отказ удалять запрещенные видеоролики о зацеперах. Об этом сообщило РИА «Новости».

TikTok Pte.Ltd признали виновной по статье 13.50 КоАП России «Неисполнение обязанностей владельцем социальной сети». Компании назначили наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей.

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Роскомнадзор составил протокол за неудаление роликов о зацеперах — любителей хвататься за вагоны идущих поездов ради острых ощущений. Нередко такие опасные приключения заканчиваются смертью или тяжелыми травмами.

В мае 2023 года врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасали 15-летнего подростка, который упал с электрички во время зацепинга.

Ранее ноябрь объявили месяцем профилактических акций для детской безопасности на железной дороге.