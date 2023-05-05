Эксклюзив 05 мая 2023, 15:14 «Твоя мама будет в канаве валяться». Мать избитого под Новосибирском подростка рассказала предысторию драки Мать избитого под Новосибирском школьника рассказала предысторию конфликта

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Мать 13-летнего школьника, которого избили в Новосибирской области, призналась, что и некоторые обидчики ее сына, и их родители приходили к ней извиняться. Тем не менее Валерия намерена добиться привлечения виновных к ответственности.

Конфликт произошел из-за того, что сын Валерии якобы оскорбил мать одного из парней. Однако она в это не верит.

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«Я знаю, что у меня сын может что-нибудь ляпнуть, как-то там обозвать, но чтобы про мать он что-то сказал — никогда», — категорически заявила она.

Проблема назревала некоторое время, компания подростков «докапывалась» до мальчика, но он не стал рассказывать матери — боялся, что она пойдет разбираться. Подобное уже однажды случалось: сын признался, что его обижают, и мать подошла к толпе школьников и пообщалась с ними. Заявила, что никто не имеет права трогать ее сына и «если есть какие-то вопросы», стоит обращаться к ней.

В этот раз пошел слух, что месяц назад мальчик в запале якобы сказал другому: «Твоя мама будет в канаве валяться». Парни передавали фразу друг другу. С тех пор обидевшийся парень то и дело «попинывал» сына Валерии.

«Зря поверил тем пацанам»

Видимых травм после драки у избитого подростка нет — лишь слегка болит бок. Тем не менее на следующей неделе они с матерью поедут на обследование.

Обидчики теперь перекладывают вину друг на друга: один говорит, что это другой велел побить сына Валерии, другой считает иначе.

«Они его выжидали, они его искали. Там было шесть человек вообще, как мне сын сказал», — отметила женщина.

Один из компании извинился перед Валерией. Покаялся, что «поверил тем пацанам», предлагал даже деньги. Мать другого подростка и вовсе предложила «прийти и побить» ее сына, только не подавать заявление в полицию. Однако, по словам Валерии, уже слишком поздно: видео происшествия дошло до ПДН через школу. На тот момент она о случившемся даже не знала.

«Если бы я первая увидела это видео, я бы их уже давно бы сама нашла, но мне ребенок побоялся говорить. А сейчас я ничего не могу сделать — раз дошло до органов, пускай они разбираются», — подытожила Валерия.