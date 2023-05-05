Эксклюзив 05 мая 2023, 13:18 «Где умирать будешь?» Избиение подростка в Новосибирской области попало на видео Подросток избил 13-летнего мальчика в селе Сокур Новосибирской области

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Подросток избил 13-летнего знакомого в селе Сокур Мошковского района Новосибирской области. Один из присутствующих при драке снял ее на видео, оно попало в распоряжение «360».

Обидчик избил пострадавшего за то, что тот якобы оскорбил его мать. К месту драки 13-летнего мальчика хитростью привела подруга. Снимал происходившее на видео один из товарищей подростка, посчитавшего свою мать оскорбленной.

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«Где умирать будешь? Выбирай!» — обратился к пострадавшему «оператор».

Мальчик отказался драться. Затем обидчик повалил его на землю, несколько раз ударил кулаком и пнул. Пострадавший начал просить прощения, после этого драка прекратилась.

Позднее избивший знакомого подросток принес извинения на видео. По словам обидчика, ему объяснили, что он поступил неправильно, унизив 13-летнего мальчика перед толпой сверстников.

«Он был слабее меня, младше меня», — отметил юноша.

Ранее 13-летняя школьница избила 11-летнюю девочку в Приморском крае. Мать пострадавшей рассказала «360», что конфликт ее дочери с обидчицей начался из-за третьей девочки.