05 мая 2023, 13:18
«Где умирать будешь?» Избиение подростка в Новосибирской области попало на видео
Подросток избил 13-летнего мальчика в селе Сокур Новосибирской области
Подросток избил 13-летнего знакомого в селе Сокур Мошковского района Новосибирской области. Один из присутствующих при драке снял ее на видео, оно попало в распоряжение «360».
Обидчик избил пострадавшего за то, что тот якобы оскорбил его мать. К месту драки 13-летнего мальчика хитростью привела подруга. Снимал происходившее на видео один из товарищей подростка, посчитавшего свою мать оскорбленной.
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«Где умирать будешь? Выбирай!» — обратился к пострадавшему «оператор».
Мальчик отказался драться. Затем обидчик повалил его на землю, несколько раз ударил кулаком и пнул. Пострадавший начал просить прощения, после этого драка прекратилась.
Позднее избивший знакомого подросток принес извинения на видео. По словам обидчика, ему объяснили, что он поступил неправильно, унизив 13-летнего мальчика перед толпой сверстников.
«Он был слабее меня, младше меня», — отметил юноша.
Ранее 13-летняя школьница избила 11-летнюю девочку в Приморском крае. Мать пострадавшей рассказала «360», что конфликт ее дочери с обидчицей начался из-за третьей девочки.
Избиения
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