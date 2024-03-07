07 марта 2024, 18:41
Тушение пожара в деревянной школе под Иркутском попало на видео
МЧС: школа и детсад вспыхнули в селе Каменка Иркутской области
Деревянное здание, где расположены школа и детский сад, загорелось 7 марта в селе Каменка Иркутской области. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС России, огонь охватил 600 «квадратов».
«По предварительным данным, площадь пожара — 600 квадратных метров. Пострадавших нет», — передали в министерстве.
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Борьбу с огнем ведут 23 спасателя на четырех машинах. Также к работе привлекли технику местной администрации и добровольцев.
К месту происшествия уже прибыли дознаватели. Они опрашивают работников учреждения. После ликвидации пожара специалисты осмотрят здание и установят предварительную причину возгорания.
Ранее пожар потушили в гостевом доме этно-усадьбы в Солнечногорске. Ликвидация огня осложнялось тем, что в горящем доме находился газовый баллон.
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