Подмосковье 07 марта 2024, 16:21 Сотрудники «Мособлпожспаса» потушили пожар в гостевом доме этно-усадьбы в Солнечногорске пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

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Сильный пожар произошел накануне, 6 марта, в этно-усадьбе в деревне Трусово городского округа Солнечногорск. Огонь вспыхнул в гостевом доме, к моменту приезда пожарных его уже полностью охватило пламя.

По словам начальника караула 268-й пожарно-спасательной части Дмитрия Рудкевича, тушение пожара осложнялось тем, что в горящем доме находился газовый баллон.

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«Работники противопожарно-спасательной службы использовали мотопомпы для обеспечения бесперебойной подачи воды и с помощью двух ручных стволов ликвидировали возгорание, успешно вытащив из горящего помещения на улицу газовый баллон», — пояснил Рудкевич.

Он добавил, что другие дома этно-усадьбы не пострадали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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