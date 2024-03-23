Происшествия 23 марта 2024, 08:05 Центр Помощи родным раненых и жертв теракта откроется в Красногорске — Андрей Воробьев Воробьев: Центр Помощи родным раненых и жертв теракта откроется в БЦ «Кубик»

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел заседание оперштаба на месте теракта в Красногорске. В ближайшее время для родственников пострадавших в ходе стрельбы в Crocus City Hall начнет работу Центр Помощи, сообщил он в Telegram-канале.

Глава региона назвал три основные задачи на текущий момент: уточнение списка находящихся в больницах, работа спасателей на месте пожара и начало работы Центра помощи неподалеку от Crocus City Hall.

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«В 10 утра в БЦ „Кубик“ в помещениях фонда защитников отечества начнет работу наш Центр Помощи. Это в пяти минутах от „Крокуса“. Там родственники смогут получить всю необходимую информацию о пострадавших и погибших», — рассказал Андрей Воробьев.

Он уточнил, что в центре будут работать представители правительства Подмосковья и Москвы, которые окажут необходимую помощь и ответят на вопросы. Телефон горячей линии: 122-0. Для звонков из Москвы: 8 (800) 550-50-30.

Тогда же, в 10:00, опубликуют список погибших, которых удалось идентифицировать.

По последним данным, в больницах Москвы и Московской области находятся 115 человек, среди которых пятеро детей. По мере поступления информации списки госпитализированных будут уточняться.

На месте пожара продолжают работать 477 человек, применяются 183 спецмашины. Утром спасатели приступили к разбору зрительного зала, где частично рухнули перекрытия. Работы продолжатся в течение всего дня. Губернатор Подмосковья пообещал информировать об их ходе.

Стрельбу в Crocus City Hall, где люди собрались на концерт группы «Пикник», открыли вечером 22 марта. Погибли свыше 60 человек.