Тушение крупного пожара в Москве авиацией попало на видео

Крупный пожар, который возник в Новой Москве, продолжают тушить. В распоряжении «360» оказались кадры работы спасателей.

На них видно, что на месте ЧП работает сразу несколько пожарных машин. Огня уже нет, но идет плотный дым. Спасатели тушат, поднимаясь на специальные выдвижные лестницы. Также очаг возгорания тушат с воздуха.

Пожар произошел на складе в поселке Мосрентген, информация о случившемся поступила в экстренные службы в 10:36. На месте работают пожарно-спасательные подразделения — более 100 человек и 40 единиц техники. Как сообщило РИА «Новости», площадь возгорания изначально составила 50 на 100 метров, но потом увеличилась до пяти тысяч «квадратов». В 11:35 пожар локализовали, заявили в МЧС РФ.

При этом источник «360» в экстренных службах заявил, что площадь пожара составила три тысячи квадратных метров, а также то, что загоревшийся склад обрушился.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются.