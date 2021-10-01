Источник «360»: загоревшийся в Новой Москве склад обрушился

Склад с изоляционными материалами на улице Адмирала Корнилова обрушился. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах. По последним данным, площадь пожара составляет три тысячи квадратных метров.

Информация о возгорании поступила в оперативную дежурную смену МЧС в 10:36. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. К тушению привлекли авиацию. Источник фото: телеканал «360» По данным источника, огонь распространяется с очень большой скоростью, есть угроза его переброса на соседнее здание. Для ликвидации огня задействована авиация Московского авиацентра.