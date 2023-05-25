25 мая 2023, 16:07
Туристка из Екатеринбурга упала с обрыва в Дагестане во время селфи
Екатеринбурженка получила переломы после падения с обрыва в дагестанском селе Гамсутль
Женщина из Екатеринбурга упала с обрыва в дагестанском селе Гамсутль во время общего селфи. Детали происшествия раскрыл источник «360».
Екатеринбурженка находилась в составе туристической группы из 18 человек. Они прогуливались по горам в Гунибском районе.
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Во время общего селфи 39-летняя женщина оступилась и упала с 10-метрового обрыва. Пострадавшая получила множественные переломы, в том числе основания черепа и позвоночника.
В Минздраве Дагестана сообщили, что медицинскую помощь жительнице Екатеринбурга оказали врач и сотрудники МЧС. Туристку планировали доставить вертолетом в республиканский стационар.
«Медики и спасатели с трудом добрались до нее по горным тропинкам», — отметили в региональном ведомстве.
Ранее российская туристка из Новосибирска впала в кому на Бали. Женщина оказалась в тяжелом состоянии из-за инсульта. Позднее она скончалась в больнице родного города.
Дагестан
Туризм
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