Общество 24 мая 2023, 08:43 Впавшая в кому на Бали туристка из Новосибирска умерла из-за инсульта ТАСС: впавшая в кому на Бали туристка умерла из-за инсульта в больнице Новосибирска Unsplash

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Впавшая в кому на Бали туристка Елена Новосельцева скончалась в больнице Новосибирска, сообщил ТАСС. По словам ее сына, причиной стал инсульт.

«Да, действительно, нам позвонили из больницы, сказали, что, к сожалению, мама умерла», — поделился мужчина.

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Он уточнил, что за несколько дней до случившегося семья хотела забрать ее домой, но сделать это не успели.

В январе Елена Новосельцева находилась на Бали, там у нее случился инсульт, после чего она впала в кому. У ее родственников не хватало средств, чтобы покрыть расходы на клинику и транспортировку в Россию. Тогда семья попросила помощи у губернатора Андрея Травникова.

Региональные власти выделили из резервного фонда деньги на оплату долга клиники и медицинскую эвакуацию.

В Новосибирск Новосельцеву доставили в конце февраля. Эвакуацию провели реаниматологи всероссийского центра медицины катастроф «Защита» ФМБА.