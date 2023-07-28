Происшествия 28 июля 2023, 04:35 Турист сорвался со скалы на Южных Курилах МЧС по Сахалинской области: турист сорвался со скалы на Курилах и получил травму головы Freepik

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Один из членов неофициальной туристической группы на острове Кунашир (Курильские острова, Сахалинская область) сорвался со скалы. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

«Во время перехода незарегистрированной туристической группы по маршруту Горячий Пляж-Водопады „Тысяча капель“ один из участников группы упал со скалы и получил травму головы», — сказано в сообщении.

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Пострадавшему требуется эвакуация в медучреждение. К месту ЧП оперативно направились сотрудники экстренных служб. Группа из четырех спасателей выдвинулась на автомобиле с лодкой.

В начале мая российский турист упал на скалы в турецком городе Аланья. По предварительной информации, мужчина летел на парашюте, но по неизвестной причине провалился в ущелье скал. В результате происшествия россиянин получил переломы, ему с трудом удавалось говорить.