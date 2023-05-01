Мир 01 мая 2023, 23:05 Парашютист из России упал на скалы в Турции — СМИ Gerçek Alanya: парашютист из России упал на скалы в Аланье на юго-западе Турции Freepik

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Парашютист, предположительно гражданин России, упал на скалы в турецком городе Аланья. Спасатели пытаются спасти туриста, сообщила газета Gerçek Alanya.

По информации издания, россиянин совершал полет на парашюте и по неустановленной причине упал на скалы в районе крепости Аланьи и Фосфорной пещеры.

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«В спасательной операции задействованы пожарные Аланьи и береговая охрана. Известно, что упавший в ущелье турист получил переломы и разговаривает с трудом», — сообщила газета.

Спасатели пытаются поднять мужчину со скал и эвакуировать его на вертолете в медучреждение Газипаша или Антальи.

Туроператоры ранее сообщили о подорожании летних туров в Турцию на 30-50%. Представители туристической отрасли связывают рост цен с популярностью турецких курортов не только у россиян, но и у путешественников из Западной Европы.