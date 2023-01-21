Происшествия 21 января 2023, 23:42 Турист разбился насмерть на горнолыжном курорте «Шерегеш» СК: уголовное дело возбуждено после гибели туриста на горнолыжном курорте «Шерегеш» Пресс-служба Следственного комитета

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Турист погиб на горнолыжном курорте «Шерегеш» в Кемеровской области. Следователями регионального СК возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба областного СУ СК.

Турист катался на горе Зеленая. В результате полученных травм 37-летний житель города Барнаула погиб.

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Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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По версии следствия, во время спуска на горных лыжах с горы Зеленая, турист на большой скорости выехал за пределы трассы на каменистый участок и упал. Спасателей вызвали очевидцы происшествия.

«В ходе оказания медицинской помощи мужчина скончался. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти потерпевшего», — сказано в сообщении пресс-службы.

Сейчас на месте происшествия работает следственная группа. Специалистам предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

В октябре 2022 года российский турист погиб во время полета на параплане в турецкой Мугле. Мужчина поднялся в горы на 1200 метров в районе Олюдениз. Там находится взлетно-посадочная полоса Бабадаг. Практически сразу после взлета россиянин упал в скалистую местность.