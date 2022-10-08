Российский турист разбился на параплане в Турции | 360°

Происшествия 08 октября 2022, 01:00 Поделиться Telegram

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Viber Российский турист разбился на параплане в Турции Россиянин Максим Кузин погиб в Турции во время полета на параплане freepik.com

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Российский турист Максим Кузин погиб во время полета на параплане в турецкой Мугле. Об этом сообщил телеканал Habertürk.

Кузин поднялся в горы на 1200 метров в районе Олюдениз, чтобы полетать на параплане. Там находится взлетно-посадочная полоса Бабадаг. Практически сразу после взлета он упал в скалистую местность.

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«После получения уведомления в район были направлены поисково-спасательные группы жандармерии и Национальной медицинской спасательной службы. В ходе проверки было установлено, что Кузин скончался на месте», — сообщили турецкие журналисты.

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Тело погибшего россиянина доставили в больницу вертолетом.

На прошлой неделе в Сочи группа туристов с детьми отправилась в горный поход и не вернулась вовремя. Однако это происшествие оказалось с хорошим концом. Спасатели обнаружили заблудившихся туристов вблизи хребта Ажек. Все пятеро, в том числе трое детей, живы.

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