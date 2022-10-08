Российский турист разбился на параплане в Турции | 360°

Все новости

Армия

08 октября 2022, 01:18

Минобороны РФ сообщило о завершении совместных учений Коллективных сил ОДКБ в Казахстане

Мир

08 октября 2022, 01:07

США повысили готовность Вооруженных сил в Европе до второго уровня

Реклама

Спецоперация

08 октября 2022, 00:31

Союзные войска выбили ВСУ из опорного пункта на юго-востоке Артемовска

Армия

08 октября 2022, 00:20

Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных в Южном военном округе

Общество

08 октября 2022, 00:06

Мобилизованные не смогут получать зарплату с постоянной работы

Мир

08 октября 2022, 00:04

Маск отказался комментировать обвинения СМИ в подрыве деятельности ВСУ

Мир

07 октября 2022, 23:59

Байден сбежал от журналистов, испугавшись разговоров о Путине

Подмосковье

07 октября 2022, 23:57

Парк Победы благоустроили в Одинцовском округе

Мир

07 октября 2022, 23:49

Лукашенко не смог оценить безопасность границ Союзного государства

Происшествия

08 октября 2022, 01:00

Российский турист разбился на параплане в Турции

Россиянин Максим Кузин погиб в Турции во время полета на параплане

Читать 360tv в

Российский турист Максим Кузин погиб во время полета на параплане в турецкой Мугле. Об этом сообщил телеканал Habertürk.

Кузин поднялся в горы на 1200 метров в районе Олюдениз, чтобы полетать на параплане. Там находится взлетно-посадочная полоса Бабадаг. Практически сразу после взлета он упал в скалистую местность.

Реклама

«После получения уведомления в район были направлены поисково-спасательные группы жандармерии и Национальной медицинской спасательной службы. В ходе проверки было установлено, что Кузин скончался на месте», — сообщили турецкие журналисты.

Реклама

Тело погибшего россиянина доставили в больницу вертолетом.

На прошлой неделе в Сочи группа туристов с детьми отправилась в горный поход и не вернулась вовремя. Однако это происшествие оказалось с хорошим концом. Спасатели обнаружили заблудившихся туристов вблизи хребта Ажек. Все пятеро, в том числе трое детей, живы.

Турция

Туризм

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама