Турист пропал на Камчатке рядом с Вилючинским вулканом

Несколько дней назад недалеко от Вилючинского вулкана на Камчатке пропал мужчина. Спасатели уже обследовали 25 километров территории. В понедельник на поиски пошлют квадрокоптер.

Исчезнувшего 54-летнего туриста искали 18 и 19 июля специалисты Камчатского спасательного центра, рассказал врио заместителя председателя правительства региона Сергей Хабаров. Его процитировало РИА «Новости».

Известно, что мужчина вместе со своим приятелем отправился к вулкану еще 15 июля. До настоящего момента его местонахождение неизвестно.

«В поисках были задействованы более 30 спасателей. Обследовано 25 километров территории», — уточнил Хабаров.

В понедельник, 20 июля, поисковую операцию продолжат. К ней присоединится квадрокоптер.

Вилючинский вулкан находится у истока реки Паратунка, к юго-западу от Петропавловска-Камчатского. Его высота — 2175 метров над уровнем моря.

С 20 июля должны возобновить еще одну поисковую операцию: спасатели пойдут искать альпиниста, у которого отказали ноги при восхождении на другой вулкан — Ключевскую сопку.