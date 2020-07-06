Туристов отправились спасать на вулкане Ключевской. У одного из них отказали ноги

На вулкане Ключевском застряли два туриста. У одного из них во время восхождения отказали ноги, мужчина потерял сознание. На помощь альпинистам выслали спасателей.

О случившемся стало известно утром 6 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю.

«Двое мужчин совершали восхождение на вулкан Ключевская сопка. <…> На северном склоне, в двухстах метрах от кратера, у одного из мужчин отказали нижние конечности», — отметили в ведомстве. Мужчина до сих пор не пришел в себя.

Поисково-спасательными работами займутся специалисты Камчатского поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД». В горы они отправились на высокопроходимом автомобиле «Вепрь». В составе группы шесть спасателей и два водителя. В поселок Ключи, недалеко от которого находится вулкан, они должны приехать утром 7 июля.

Сейчас погода нелетная, но если она наладится, то к месту поиска спасатели отправятся на вертолете. Если же ситуация не изменится, они доедут на автомобиле до вулканостанции «Подкова», которая расположена на высоте 1,1 тысячи метров, и оттуда пойдут пешком к вершине.

Ключевская сопка является самым высоким действующим вулканом на европейской территории. Его высота достигает 4 750 метров. У подножия вулкана — примерно в 47 километрах — находятся поселки Ключи и Козыревск. Сейчас по одному из склонов Ключевского течет лава.