Происшествия 04 марта 2023, 01:11 Турист погиб при попытке покорить Эльбрус в кроссовках «112»: турист без соответствующей экипировки насмерть замерз на Эльбрусе РИА «Новости»

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Турист насмерть замерз на Эльбрусе, отправившись покорять вершину в спортивном костюме и одних кроссовках. Кадры с путешественником опубликовал Telegram-канал «112», на них видно, что из снаряжения у 37-летнего мужчины только рюкзак.

Жена туриста рассказала, что он должен был вернуться домой 27 февраля, но вместо этого сдал билет, а после и вовсе перестал выходить на связь. Тело путешественника было обнаружено спасателями 3 марта на высоте пять тысяч метров.

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У мужчины не было с собой соответствующей экипировки, уточнили «Известия».

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«В нарушение всех правил безопасности турист отправился в направлении вершины без соответствующей экипировки. Необоснованный поступок мужчины привел к трагедии», ― рассказали в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде (ВПСО) МЧС России.

Спасатели добавили, что покорять высоту вместе с путешественником пошла и его знакомая. Но на высоте 4,3 тысячи метров женщина почувствовала себя плохо и вернулась на базу.

Осенью прошлого года на Камчатке погиб альпинист Андрей Гутор. Он был продвинутым скалолазом и готовился к восхождению полгода.