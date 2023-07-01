Происшествия 01 июля 2023, 18:30 Турист из Подмосковья пропал под Астраханью во время рыбалки МЧС России: под Астраханью пропал 66-летний турист из Подмосковья во время рыбалки Pxhere

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Спасатели начали поиск 66-летнего туриста, приехавшего в село Пришиб Енотаевского района Астраханской области для отдыха и рыбалки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, написал ТАСС.

«Совместно с родственниками прибыл в село для отдыха и рыбалки. Утром родственники убыли на рыбалку, по возвращению не нашли гражданина», — указано в сообщении.

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Мужчину ищут сотрудники правоохранительных органов и спасательно-пожарная служба Астраханской области «Волгоспас». Причины исчезновения жителя Московской области пока не известны.

Ранее в Сорочинске Оренбургской области пропала пятилетняя девочка. В тот день она находилась под присмотром бабушки, которая ненадолго отошла, чтобы померить старшей внучке температуру. По факту исчезновения ребенка возбудили уголовное дело.